Scholieren Basisschool Kroonlaan spelen voor hun eerst hun ‘droomgame’: “Veel leuker dan klassieke lessen”

Maxime Petit

24 januari 2019

14u59 0 Oostende Sinds midden november zijn de leerlingen van juf Ruby van het zesde leerjaar van basisschool Kroonlaan in de ban van hun droommachine die ze gezamenlijk bedachten. Donderdagmorgen maakten ze er kennis mee in Howest in Kortrijk. Het bleek om een ‘droomgame’ te gaan, een hedendaags computerspel.

Twee maanden geleden namen studenten van de Bacheloropleiding Digital Arts & Entertainment de klas van juf Ruby voor een halve dag over. Onder het mom van NASA-ingenieurs stimuleerden ze de leerlingen om hun eigen droommachine te bedenken en te tekenen. “De eerste kennismaking verliep was chaotisch”, is student Jari Van Hauwaert eerlijk. “Ze wisten nog niet goed wat er zou gebeuren maar toen het duidelijk werd, werkten we goed samen. Nadat de leerlingen hun ontwerpen voorstelden, hebben we bekendgemaakt dat we op basis daarvan een videogame zouden ontwerpen. Jari is tevreden met het eindresultaat. “Het spel is toegankelijk voor iedereen”, zegt de 21-jarige ontwikkelaar uit Wingene. “Het is geen afkooksel geworden van het bekende ‘Fortnite’ want daar zouden de meisjes minder voor te vinden zijn merkten we tijdens bevragingen. We hebben gekozen voor een mooi evenwicht tussen een avontuurlijk parcours dat de gamer moet afleggen en een puzzelgame. De spelers moeten in het eerste level de valkuilen ontwijken en een niveau hoger komen de puzzels aan bod. In de hogere levels worden beiden gecombineerd. Hoewel je toch een beetje moet nadenken tijdens het gamen is het geen educatief spel. Pure fun is hier wel het uitgangspunt. Ook de figuranten in het spel zijn ontworpen op basis van de ideeën van de kinderen. Vraag me niet waarom maar de jongens wilden per se dat we een patat in het spel brachten. We hebben dan maar een ventje geïntegreerd in de vorm van een aardappel.”

Maar wat vinden de leerlingen er zelf van? Zij mochten het spel donderdagmorgen tijdens de schooluren uittesten in Howest, de school van de ontwerpers. Shenaya Vanbillemont (12) uit Oostende reageert laaiend enthousiast nadat ze met spelconsole in de hand een kwartiertje gekluisterd zat aan haar computerscherm en helemaal opging in de avonturen van het droomspel. “Het is echt de max”, zegt ze met een brede lach op het gezicht. “Maar ik had het toch eenvoudiger verwacht want de onderdelen waarin je puzzels moet oplossen zijn niet zo simpel. We zullen het spel thuis kunnen downloaden en ik ben zeker van plan om er nog uren aan te spenderen.”

“Dit project is zeker voor herhaling vatbaar”, gaat Shenaya verder. “Er was een klik met de studenten. Ze kwamen niet over als strenge leerkrachten maar wel als chille mensen die ons goed geholpen hebben. En wat ik het coolste vond? Ik kan er niet direct iets uitpikken want alles in het kader van onze droomgame viel in de smaak. Het was gewoon veel leuker dan de klassieke lessen.”