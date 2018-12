Schoenafdruk gevonden bij twee inbraken in Oostende Jelle Houwen

22 december 2018

15u59 0

Bij twee woninginbraken niet ver van elkaar op het grondgebied van Oostende is zaterdagvoormiddag een vergelijkbaar schoenspoor gevonden. De eerste inbraak gebeurde in een woning in de Akkerstraat op de Konterdam. Daar werd aan de achterzijde van het huis een raam ingeslagen. De woning werd betreden en doorzocht maar wat er precies gestolen is werd nog niet duidelijk. Het labo van de FGP kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Daarbij werd de afdruk van een schoen gevonden. Diezelfde schoenafdruk werd even later ook gevonden bij een poging tot inbraak van een woning in de Gistelsteenweg, even verderop. Bij thuiskomt rond de middag stelden de bewoners er vast dat er een klein venstertje achteraan was vernield maar dat de inbreker niet binnen ging. De politie stelde een PV op en onderzoekt de inbraken.