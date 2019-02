Schepencollege schaft Zilverscherm af en verwijst door naar duurder aanbod van Kinepolis Leen Belpaeme

20 februari 2019

14u10 0 Oostende Oostende schaft het aanbod van Zilverscherm af, maar werkt voortaan samen met Kinepolis die ook een aanbod had, Seniors@themovies. Volgens het schepencollege wordt hiermee een dubbel aanbod weggewerkt, maar oppositiepartij sp.a stelt daar kanttekeningen bij.

De voorbije jaren organiseerde de Stad ‘Zilverscherm’ in samenwerking met Kinepolis Oostende. Hierbij werd een aanbod aan kwalitatieve films gedaan voor senioren in onze Stad. “We merkten overlapping op tussen het aanbod van de Stad en het aparte aanbod van Kinepolis, daarom slaan we nu de handen in elkaar. Op die manier blijft het laagdrempelig aanbieden van films op maat van senioren in Oostende gegarandeerd”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen) Elke maand krijgen senioren de kans om een film te ontdekken aan voordeeltarief en nadien is er koffie en gebak. Volgens schepen van Vrije tijd Bart Plasschaert (CD&V) zorgde het parallelle aanbod voor verwarring. “Het is daarenboven niet efficiënt om met een dubbele filmprogrammatie voor deze doelgroep te werken.

Daar is sp.a-stadsmakers het weliswaar niet mee eens. “Elke tweede dinsdag van de maand kan men voor 5,50 euro in Kinepolis naar een Zilverscherm-film gaan kijken. Het stadsbestuur hoeft hiervoor geen uitgaven te doen. Er was een trouwe publiek opgebouwd want gemiddeld kwamen 120 mensen naar Zilverscherm”, vertelt Nancy Bourgoignie. Het stadsbestuur verwijst de bezoekers nu door naar Seniors@the Movies. “De ticketprijs voor zo’n film bedraagt 9,70 euro, dat is een fikse prijsverhoging voor de senioren. Door Zilverscherm af te schaffen, zwakt het stadsbestuur het seniorenbeleid af. De beslissing om Zilverscherm te stoppen is gewoon een gratis cadeau aan Kinepolis. Bovendien krimpt het aanbod van twee films naar één film aan het hoogste tarief”, zegt ook fractieleider John Crombez. De fractie sp.a-stadsmakers dringt bij het nieuwe stadsbestuur aan om deze reeds aangekondigde beslissing alsnog niet goed te keuren en de programmatie van ‘Zilverscherm’ zonder aanpassing verder te zetten.