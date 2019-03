Schepen pakt uit met nieuwe ‘lijk in de kast’: “Put van 9 miljoen euro bij autonoom gemeentebedrijf” Leen Belpaeme

28 maart 2019

16u03 0 Oostende Schepen Björn Anseeuw (N-VA) beschuldigt voormalig burgemeester Johan Vande Lanotte dat hij bewust het budget van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (AGGB) heeft opgesmukt met verzonnen inkomsten. “Er komen nu heel wat kosten binnen waarvoor geen of valse inkomsten zijn voorzien. In totaal gaat het over een put van 9 miljoen euro.”

In de voorbije maanden pakte het nieuwe schepencollege al enkele keren uit met problemen die opgedoken zijn uit het vorige beleid. Deze keer gaat het over het Autonoom Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (AGGB). Het autonoom gemeentebedrijf is zes jaar geleden opgericht om het patrimonium die de stad niet meer wilde aanhouden te verkopen. Sinds enkele jaren was het AGGB ook verantwoordelijk voor grote projecten zoals Park de Nieuwe Koers en de Astropolis. “Ik begon vast te stellen dat er meer facturen binnenkwamen dan er geld binnenkwam. Ik ben me daarom beginnen verdiepen in het budget van het autonoom gemeentebedrijf en heb toen gemerkt dat het budget opgesmukt is met verzonnen inkomsten. Ik weet dat dat straffe bewoordingen zijn, maar het is gewoon zo”, licht Anseeuw toe. In het budget, dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur op 21 december 2018, is er officieel een overschot van 3,5 miljoen euro voor 2019 voorzien. Volgens Anseeuw is er weliswaar al zeker 4 miljoen euro aan verzonnen inkomsten. “Het gaat ondermeer over een schoolgebouw in de Ieperstraat waarvan men een deel wou verkopen aan het Gemeenschapsonderwijs. Er werd daarvoor twee miljoen euro ingeschreven in het budget van AGGB, maar tegelijkertijd werd die inkomst ook ingeschreven bij de stad. Je kan een inkomst natuurlijk maar één keer innen. Tegelijkertijd werd ook een inkomst van 2,5 euro ingeschreven voor de bouw van een nieuwe randparking. Toch zijn er geen concrete plannen en is de realiteit dat het net veel geld kost om zo’n parking te bouwen. Er waren immers offertes van privéuitbaters voor 12 miljoen euro, daarom net hebben we beslist om de randparkings zelf te bouwen.”

Naast de inkomsten die er volgens Anseeuw niet zijn, werd er ook te weinig budget voorzien voor specifieke werken. “Voor het project van de Park De Nieuwe Koers moeten er in totaal 3 miljoen euro aan facturen betaald worden. Toch werd maar 400.000 euro in het budget voorzien om dit te betalen. Dan kom je natuurlijk snel geld te kort. Ook voor de renovatie van de ex-Maria Hendrikaschool werd 1,5 miljoen euro voorzien, terwijl de kosten in realiteit 2,7 miljoen euro bedragen.”

De schepen en voorzitter van AGGB wijst naar Johan Vande Lanotte als schuldige. “Het gaat hier niet zomaar om een fout van het vorige bestuur, maar een bewuste keuze om verzonnen inkomsten in te schrijven. Ik verwijt de ambtenaren in deze niets. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de politiek. De ambtenaren moesten dit inschrijven op vraag van de voormalige burgemeester. Er was vroeger ook niemand in dit huis die een overzicht had van het totaalplaatje. Er is hier een totaal gebrek aan transparantie geweest ook naar de eigen medewerkers toe.”

Wat moet er nu gebeuren na de zware beschuldigingen. “We wilden toch eens duidelijk maken wat er in het vorige bestuur gebeurd is, maar nu moeten we het inderdaad oplossen. We zullen met de financiële experts van de stad zoeken naar alternatieve oplossingen. Concreet weten we nog niet hoe we dit probleem zullen aanpakken. De stad draagt hier wel de eindverantwoordelijk. Als er financiële problemen zijn bij een autonoom gemeentebedrijf dan wordt er toch aangeklopt bij de stad. Het is alleszins zeker dat we de belastingen voor de Oostendenaars niet zullen verhogen”, aldus Anseeuw.

Johan Vande Lanotte zelf wilde niet reageren, maar bij sp.a-stadsmakers vinden ze de beschuldigingen van Anseeuw alvast een spijtige manier van aan politiek doen. “Wat de schepen beweert klopt niet. De raad van bestuur heeft tweewekelijks vergaderd en bijna alles unaniem beslist met daarbij de oppositie. We zijn zeer bereid om dit onder leiding van de voorzitter van de gemeenteraad op een volwassen manier te bespreken. Ofwel doet de schepen dit opzettelijk ofwel heeft hij het dossier niet begrepen. De Leninglast van AGGB is met 40 miljoen gedaald in de legislatuur, het is er nu veel beter aan toe. Anders beweren is een onbehoorlijke aanval ook naar CD&V en Open VLD.”