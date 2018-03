Schepen Nathalie Delva verhuist 03 maart 2018

02u33 0

De 35-jarige Nathalie Delva (CD&V), sinds 2007 gemeenteraadslid en sinds 2011 schepen in Veurne, verhuist begin volgend jaar naar Oostende en zal dus wellicht niet meer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "We verlaten Veurne om dichter bij het bedrijf van mijn man Louis Hanssens (Hanssens bake & food in Oostende, red.) te wonen. De voorbije jaren heb ik veel steun ervaren van onze partij, waarvoor ik me nog inzet tot ik verhuis." Schepen Delva heeft vandaag de bevoegdheden onderwijs, nijverheid, communicatie, vrije tijd, kinderopvang en gezin en speelpleinwerking. (GUS)