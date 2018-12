Schepen Martine Lesaffre (Open Vld) verlaat de politiek Leen Belpaeme

12 december 2018

20u17 0 Oostende Martine Lesaffre zal geen mandaat meer opnemen in de Oostendse politiek. Ze was de voorbije twaalf jaar schepen voor Open Vld.

Na de gemeenteraadsverkiezingen kreeg Lesaffre geen schepenmandaat binnen haar partij, ook al had ze op Bart Tommelein na de meeste voorkeurstemmen. De liberalen kozen echter voor vernieuwing met Hina Bhatti als nieuwe schepen. Lesaffre maakt nu bekend dat ze januari ook geen gemeenteraadslid zal worden. “Het heeft weinig zin om daar als schoonmoeder te blijven zitten als je jarenlang aan de andere kant gestaan hebt”, zegt Lesaffre. Toch is het een afscheid met pijn in het hart. “Als je iets jarenlang met veel gedrevenheid gedaan hebt, dan is het ook normaal dat het pijn doet als dat wegvalt. Ik kan zeggen dat ik de voorbije jaren veel gedaan heb voor mijn partij, maar ik heb nu besloten om ruimte vrij te laten aan de jongeren. Het is nu aan hen om het even goed of zelfs beter te doen. Ik zal dan ook geen enkel mandaat meer opnemen.” De schepen van Burgerlijke Stand blijft wel bereikbaar voor burgers. “Er komt heel wat tijd vrij, maar ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik zal vooral de Oostendenaars missen. Ik ben en blijf wel beschikbaar voor elke burger die vragen heeft. Mijn partij zit straks aan het stuur in onze stad. Vanuit de coulissen zal ik me verder inzetten als mensen vragen hebben.” Nathalie Vervaecke komt als eerste opvolger in de gemeenteraad.

Toekomstig burgemeester Bart Tommelein bedankt Martine Lesaffre voor haar jarenlange inzet. “Martine staat steeds paraat om mensen te helpen, dat zal niet veranderen. Ik wil haar graag van harte bedanken voor haar goede werk, al ben ik ervan overtuigd dat ze ook achter de schermen haar rol uitstekend zal blijven vervullen.”