Schepen Martine Lesaffre duwt Open Vld-lijst 20 maart 2018

02u39 0

Schepen Martine Lesaffre zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst voor Open Vld duwen. "Ik engageerde mij in 1994 bij de Vld. Ik heb mij steeds ten dienste gesteld van de partij. In 2000 kreeg ik de kans om de liberale waarden te verdedigen binnen het schepencollege van de stad Oostende. In 2006 konden wij onze positie versterken. Deze legislatuur hebben we echt op het beleid kunnen wegen. Tijd om nu nog een versnelling hoger te schakelen, ambitie te tonen en de stad klaar te maken voor 2030", stelt Martine Lesaffre. "Open Vld bouwt aan een sterke lijst. Ik wil hier opnieuw een belangrijke schakel zijn. In overleg met de lijsttrekker en voorzitter Jean Surmont heb ik nu beslist de lijst te ondersteunen", besluit schepen Lesaffre. (LBB)