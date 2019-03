Schepen Hina Bhatti zit op maandag zelf aan het loket Leen Belpaeme

18 maart 2019

15u55 0 Oostende Om de uitdagingen op de dienst Burgerzaken beter in kaart te brengen zal schepen Hina Bhatti (OpenVld) wekelijks op maandagvoormiddag plaatsnemen aan de snelbalie of in de loketten van de dienst Burgerzaken.

Ze zal er samen met de 45 personeelsleden de vele taken uitvoeren van een geboorte aangeven tot het afgeven van huisvuilzakken. “Het is maar een greep uit een zestigtal taken die de personeelsleden dagelijks verrichten. Door het contact met de mensen op de werkvloer en de burger die de dienst Burgerzaken bezoekt, leer ik wat vlot gaat en wat misschien nog transparanter of beter kan. Ik wil graag de communicatie optimaliseren, toegankelijk en helder maken voor iedereen. Sommige aanvragen of diensten zijn complex. Wanneer mensen de taal niet goed beheersen, niet kunnen lezen of door een beperking hulp nodig hebben is het extra moeilijk om elkaar te begrijpen. Dat wil ik graag aanpakken”, stelt de schepen.