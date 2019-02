Schepen Hina Bhatti (Open Vld) bezoekt Joodse synagoge, die restauratie ondergaat: “In dialoog treden met alle geloofsgemeenschappen” Timmy Van Assche

15 februari 2019

19u18 0 Oostende Met een plaatsbezoek aan de Joodse synagoge in de Oud Hospitaalwijk is schepen Hina Bhatti (Open Vld) begonnen aan een kennismaking met alle geloofsgemeenschappen van Oostende. “Respect tonen, schept vertrouwen”, zegt de schepen. Intussen maakt de synagoge - de enige in West- en Oost-Vlaanderen - zich op voor een tweede renovatieronde.

“Verbondenheid is een belangrijk gegeven in het bestuursakkoord van deze nieuwe beleidsploeg - we zijn allemaal Oostendenaar”, steekt Bhatti van wal. “Ik wil dit graag in de praktijk omzetten door zelf actieve stappen te ondernemen om het samenleven te bevorderen. Vandaar dit bezoek.” De Joodse gemeenschap was de eerste van alle geloofsgemeenschappen die Bhatti mocht ontvangen. “Een goeie verstandhouding met alle geloofsgemeenschappen onderstreept een respectvolle houding voor elkaar. Met deze bezoeken wil ik het belang van onze democratische samenleving benadrukken. Want respect tonen, schept vertrouwen en vormt een mooie basis voor deze legislatuur.”

Uniek gebouw

Voorzitter van de Joodse gemeenschap Daniël Kalter en en ondervoorzitter Maurice Diaine ontvingen de schepen in de synagoge. Er werd uitleg gegeven over de Tora, de heilige geschriften die de basis vormen van het geloof, en enkele gebruiken in de synagoge. “Dit is een historische plaats, want de synagoge is 108 jaar oud”, schetst Kalter. “Momenteel telt onze gemeenschap 41 leden, maar dat waren er ooit veel meer. Voor de Tweede Wereldoorlog telde Oostende zo'n 2.000 Joden die hier permanent woonden, in de zomer groeide dat aantal zelfs tot 5.000 personen. In de zomer en anders op afspraak is onze synagoge open voor iedereen en er worden natuurlijk vieringen gehouden, zoals Jom Kipoer en het Joods Nieuwjaar.” En de synagoge heeft zo enkele opvallende elementen. Het portiek rust op tien zuilen, die de tien geboden symboliseren, er is een prachtig brandglas met de zegel van Salomon. “En we zijn de enige synagoge in België met in het gebouw een ritueel bad, of ‘mikwa’”, is Kalter fier.

Renovatie, tweede fase

Tussen 2011 en 2015 werden in een eerste fase renovatiewerken uitgevoerd. Het sanitair en de elektriciteit werden aangepakt, enkele verzakkingen in de vloer werden weggewerkt. “Daarvoor moesten we op zoek gaan naar kleine mozaïeken van 108 jaar oud”, aldus Kalter. Die eerste fase kostte 122.000 euro. “Ten vroegste in 2025 zoud de tweede fase van de renovatiewerken kunnen starten. Hiervoor zitten we samen met het agentschap Onroerend Erfgoed, want dit is een beschermd monument. De façade, het hekken en dak moeten worden aangepakt. Ook schilderwerken zitten hierin vervat. Een belangrijk onderdeel van de werken is de installatie van de mikwa. Zo moet er een reservoir voor regenwater ter plaatse worden gebouwd - een prefab mag niet volgens de voorschriften. Kijk, eenmaal de volledige infrastructuur in orde is, willen we de synagoge aanprijzen in België en buurlanden voor de Bar en Bad Mitzva - communie voor jongens en meisjes - en huwelijken. Het aanbod synagogen in ons land is namelijk zo klein, dat geïnteresseerden lang moeten wachten om hun plechtigheden te kunnen organiseren.” De tweede renovatiefase wordt geraamd op 600.000 euro, die voor 70 procent gesubsidieerd kan worden. Stad Oostende, eigenaar van de synagoge, zou 30 procent van de renovatie bekostigen, de dienst Monumenten en Landschappen het overige deel.