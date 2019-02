Schepen bezoekt alle scholen: “Te veel Oostendse jongeren volgen les buiten Oostende” Leen Belpaeme

05 februari 2019

17u03 0 Oostende Als kersvers schepen van Onderwijs is Natacha Waldmann (Groen) deze week gestart met een kennismakingsronde en werkbezoeken bij alle Oostendse scholen, zowel secundair als basisonderwijs. Naast elkaar leren kennen wordt er stilgestaan bij de werking, uitdagingen, bekommernissen en verwachtingen van de scholen.

Dinsdag ging de schepen langs in het Sint-Andreasinstituut, haar oude school. “Het is een symbolische plaats, want directeur Stefaan Coudenys was ook mijn leerkracht Latijn”, vertelt Waldmann. “Ik wil dit jaar alle scholen bezoeken om te luisteren waar ze mee bezig zijn, maar ook om te kijken hoe zij de toekomst zien en om te kijken hoe wij als stad de scholen kunnen ondersteunen. We hebben gemerkt dat die bevraging er in het verleden niet altijd is geweest. We weten daarnaast dat er enkele pijnpunten zijn. Veel leerlingen van het secundair lopen school buiten Oostende, terwijl we hier een sterk onderwijsaanbod hebben. Dat tij willen we keren. Er kan ook nog beter netoverschrijdend gewerkt worden. Ik neem een voorbeeld aan Gent, daar is er bijvoorbeeld een gezamenlijk vormingsaanbod.” Waldmann is naast schepen van Onderwijs, ook verantwoordelijk voor zorg. “Die bevoegdheden werden niet toevallig gebundeld. Je ziet vaak dat heel veel zorg nodig is om te participeren aan onderwijs. Maar anderzijds is onderwijs ook een belangrijke hefboom om generatiearmoede te doorbreken. Die link willen we in de verf zetten met brugfiguren. Er zijn nu al brugfiguren, maar we willen nu kijken of ook zij ook in het secundair een verschil kunnen maken.”