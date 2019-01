Schepen Bart Plasschaert op 6de plaats Vlaamse CD&V-kieslijst Timmy Van Assche

26 januari 2019

12u19 0 Oostende Bart Plasschaert, CD&V-schepen van onder andere sport, jeugd en cultuur, staat op 26 mei op de zesde plaats voor de Vlaamse verkiezingen. Zijn vorige deelname aan de Vlaamse verkiezingen dateert van 2009.

Het provinciaal partijbestuur van CD&V West-Vlaanderen heeft vandaag de modellijsten goedgekeurd voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei. Eerder werden Vlaams minister Hilde Crevits en kamerlid Hendrik Bogaert aangeduid als lijsttrekkers. Nu werden voor de Vlaamse en Kamerlijst de eerste effectieve plaatsen, lijstduwer en eerste twee opvolgers aangeduid. Een opvallende naam op de Vlaamse kieslijst is die van schepen Bart Plasschaert op plaats zes. De Oostendenaar is al schepen van sport, cultuur en jeugd, en had in de vorige legislatuur ook al cultuur als bevoegdheid.

Werk geapprecieerd

“De vorige keer dat ik aan de Vlaamse verkiezingen deelnam, was in 2009. Maar toen stond ik op een elfde stek bij de opvolgers. De zesde plaats nu is toch wat anders. Het is belangrijk dat CD&V iemand van de kust op een zichtbare plaats zet. Ja, ik ben heel blij, ook op persoonlijk vlak. Deze plaats toont toch aan dat mijn werk en dat van het team in Oostende wordt geapprecieerd. Let wel, verkozen geraken van op een zesde plaats is niet evident, maar we gaan ons smijten. Mijn passie en inzet op gebied van vrije tijd en cultuur wil ook op een hoger echelon tonen.” Plasschaert staat zo in een mooi rijtje CD&V-namen. Voor hem staan naast Crevits ook Bart Dochy (Ledegem), Martine Fournier (Menen), Loes Vandromme (Poperinge) en Kurt Vanryckeghem (Waregem). Felix De Clerck (Kortrijk) is Vlaams lijstduwer.