Schepen Anseeuw (N-VA): “Verlaning A10 geen prioriteit, veilige fietsverbindingen zijn dat wél” Timmy Van Assche

01 maart 2019

19u50 0 Oostende De omvormen van het laatste stuk A10-autosnelweg tot een laan is geen prioriteit voor het nieuwe stadsbestuur. “We willen van Oostende dé fietsstad van Vlaanderen maken. Als we toch Vlaams geld nodig hebben, investeer ik dat liever in veilige fietsverbindingen”, zegt schepen van mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA), die de oude brug Oprit wil vervangen door een fiets- en voetgangersbrug.

Er is de laatste jaren al heel wat inkt gevloeid over de verlaning van de A10. De laatste grondige studie dateert van 2017. Toen werd geopperd om de brug aan de Zandvoordeschorredijkstraat te vervangen door een rotonde, vervolgens een smallere rijweg met lagere maximumsnelheid in te richten en de brug Oprit te vervangen door een fietstunnel. De snelweg, nu in beheer van het Vlaams gewest, zou dan een bevoegdheid van de stad worden. “De mobiliteit in, naar en van Oostende vormt een belangrijk speerpunt voor de nieuwe beleidsploeg”, zegt schepen Anseeuw. “Ik denk daarbij aan een autoluw centrum en een beter parkeeraanbod dankzij nieuwe randparkings. Maar vooral: we willen de fiets een prominente plaats geven in de stad. Daarbij moeten we werk maken van nieuwe fietstunnels en –verbindingen.”

“Vlaams geld anders gebruiken”

“Ik denk daarbij aan een doorsteek in de Seringenstraat onder de Elisabethlaan. Die is technisch gezien relatief ‘makkelijk’. Ook het kruispunt van de Gistelsesteenweg met de Elisabethlaan is een belangrijk (fiets)knelpunt, maar ik zou dit samen met het kruispunt Zandvoordestraat-Ringlaan onder de loep nemen als één project. Die twee punten zijn met elkaar verbonden en liggen dicht bij elkaar. En dan is er ook de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Northlaan en de luchthaven. Die is aan het verzakken en moeten we dringend aanpakken. Bij al deze opgesomde projecten wordt het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer betrokken. Als we AWV dan toch vragen om mee te investeren in Oostende, heb ik liever dat we deze punten voorrang geven. De verlaning van de A10 is bijgevolg geen prioriteit. In het verleden werden wel studies uitgevoerd, maar concrete plannen waren er niet. Wat wel belangrijk is, is een oplossing vinden voor de brug Oprit die in slechte staat verkeert. We denken eraan om die te vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Dit staat geheel los van de verlaning en moeten we uiteraard verder onderzoeken.” Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) bevestigt dat de verlaning niet in het bestuursakkoord staat. Ook bij AWV zelf stellen ze voorlopig “geen geld meer te zullen vrijmaken voor studies of onderzoek naar de verlaning”.