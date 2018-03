Saunabezoek onderbroken na brand 12 maart 2018

02u36 0 Oostende Enkele bezoekers van sauna Aquarius in de Peter Benoitstraat in Oostende moesten hun bezoek zaterdagmiddag abrupt pauzeren na een brand.

Rond 15.30 ontstond wat rook in het saunacomplex door een vuurtje. De aanwezigen moesten het complex verlaten en de brandweer werd opgeroepen. Toen zij ter plaatse kwamen hadden de eigenaars het vuur echter al onder controle. Die ontstond bij een spotje in het vals plafond en werd allicht veroorzaakt door een kortsluiting. De brandweer deed er nog een controle. Na een klein oponthoud konden de bezoekers terug naar de sauna. De schade is minimaal. (JHM)