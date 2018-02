Samenwerking om veiligheid op zee te verhogen 07 februari 2018

02u37 0

Er is een nieuwe samenwerking om de veiligheid op de Noordzee te verhogen. Het Europese agentschap EASME heeft het licht op groen gezet voor MAiDEN. Dat project omvat een samenwerking tussen DG Scheepvaart, de West-Vlaamse gouverneur, scheepvaartpolitie, Defensie, de douane en het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Specifieker is het een samenwerkingsverband tussen het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt in Zeebrugge. "Veel mensen vergeten dat, maar de Noordzee telt wereldwijd een van de meeste bewegingen per dag. Elke samenwerking is dus een extra stap in de goede richting", zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé. In theorie zouden de mensen niks mogen merken van de samenwerking. De start van het project is op 9 maart en loopt twee jaar. (MMB)