Samenwerking in strijd tegen intrafamiliaal geweld 22 juni 2018

02u52 0 Oostende De politie krijgt jaarlijks 912 meldingen voor intrafamiliaal geweld, gemiddeld drie per dag. Politie, justitie, hulpverlening en het openbaar bestuur hebben gisteren een samenwerkingsakkoord afgesloten om geweld binnen gezinnen te stoppen.

In een eerste fase gaat het om een pilootproject in de gerechtelijke afdeling Brugge. "Omdat de oorzaken van intrafamiliaal geweld complex zijn, moeten we werken aan een geïntegreerde dader- en slachtofferzorg. Samen moeten we werk maken van 'één gezin, één plan", zegt Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). Ketenaanpak West-Vlaanderen zet vooral in op complexe situaties. Het gaat dan meestal om gezinnen met veel problemen waardoor verschillende diensten betrokken moeten worden. De uitvoering van het plan wordt afgestemd door één hulpverlener, die de contactpersoon is voor het gezin en de interventies van de organisaties coördineert. Het doel van ketenaanpak is om samen met het gezin het geweld te stoppen, herhaling te voorkomen en te werken aan de factoren die bescherming bieden. In september gaat het project van start. (LBB)