Rutger Denaet maakt kortfilm over Het Glazen Plafond in comedy 27 februari 2018

03u00 0 Oostende De Oostendse filmmaker Rutger Denaet kon Herman Verbruggen en Veerle Malschaert strikken voor zijn nieuwe kortfilm Het Glazen Plafond. De opnames vonden plaats in CC De Grote Post in Oostende.

De kortfilm gaat over het stereotiep beeld van hoe er gekeken wordt naar vrouwen wanneer ze hun eigen comedy shows willen brengen.





"Een vrouw die vuile praat vertelt, dat is "not done". Dat intrigeerde me om verder te gaan. Door de fascinatie die ik had voor Veerle Malschaert, die actrice is en stand-up comedy doet, begon er bij inspiratie te komen om een verhaal hieromtrent te creëren om het grote publiek te informeren over hoe er, de dag van vandaag, nog steeds wordt gekeken naar een vrouw met een droom/passie voor comedy."





Vrouwen helpen

"Dit alles leidde tot 'Het Glazen Plafond', een kortfilm rond een meisje (Marta) dat zeer graag stand-up comedy artieste wil worden om haar verhaal te kunnen vertellen en eventueel andere vrouwen te helpen om te zijn wie ze zijn en zich voor niemand anders te gaan gedragen. Daarom doet ze nu mee aan een wedstrijd genaamd 'Stand-Up'", licht Denaet toe.





De jonge regisseur zag zijn eerste kortfilm Anders vorig jaar in première gaan op het Filmfestival van Oostende. (LBB)