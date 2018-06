Rustende zeehondjes nabij Vicognedijk 13 juni 2018

02u32 0

Zeehondjes blijven een mooi zicht aan onze kust. Zo werden er twee gewone zeehonden gespot aan de achterkant van Koninklijk Werk Ibis, ten zuiden van de Vicognedijk. "Het is een mooie locatie voor zeehonden om uit te rusten: ze kunnen er snel in het water ingeval er gevaar dreigt", vertelt marien bioloog Jan Haelters. "Nog te vaak worden rustende zeehonden op het strand lastiggevallen door wandelaars, waardoor de dieren van de stranden wegtrekken. Aan onze kust hebben we ook nog grijze zeehonden, die een stuk groter zijn en minder vaak bij ons aan land komen. Deze gewone zeehonden zie je vaker op deze locatie, maar niet zo veel als in de haven van Nieuwpoort. Daar zijn ze dagelijks te zien. Het betreft hier geen man-vrouw-koppel. We bevinden ons nu niet in de paartijd en hebben geen kolonie waar het paren plaatsvindt." (TVA)