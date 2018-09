Rupskraan beschadigd JELLE HOUWEN

04 september 2018

09u51 0

In de Mansveldstraat in de Vuurtorenwijk in Oostende werd gisterenochtend een geval van vandalisme vastgesteld. De onbekende daders hebben er alle ramen ingegooid van een rupskraan die er stond geparkeerd. De daders zijn spoorloos.