Runway 26-08 opent in april VOORMALIGE CHARLES LINDBERGH WORDT NIEUW RESTAURANT EN CATERING TIMMY VAN ASSCHE

02u57 0 Benny Proot Erik Van Welzen (r.) laat zich bedienen in het restaurant dat volop wordt verbouwd. Oostende In april moet Runway 26-08 de deuren openen. Dat is een restaurant en feestzaal, maar ook een grote cateringkeuken voor de bevoorrading van vliegtuigen. Het Nederlandse bedrijf Erasmus, al een jaar actief op de luchthaven, neemt de werking op zich.

Al sinds oktober is het Nederlandse cateringbedrijf Erasmus druk in de weer om het pand in de Nieuwpoortsesteenweg 945 volledig om te bouwen. Begin januari 2016 sloot restaurant Charles Lindbergh van bekende horecaman Alain Tournoy na acht jaar de deuren. Daarvoor was horecazaak Icarus er gevestigd. De concessie over het gebouw tussen Tournoy en de luchthaven liep af en het luchthavenbestuur liet verstaan andere plannen te hebben met de site. Die plannen worden nu concreet. In april moet met Runway 26-08 een nieuwe horecazaak de deuren openen.





Benny Proot Een toekomstbeeld van het nieuwe restaurant.

2x 200 man

"We hebben het volledige gebouw gestript en werkelijk alles vernieuwd: elektriciteit-, gas- en waterleidingen, ventilatie en ga zo maar door", vertellen Erik van Welzen van Erasmus en bouwmanager Arold Holman. "In totaliteit zullen tussen de 175 en 200 personen binnen kunnen plaatsnemen. Dat is mogelijk dankzij een grote uitbouw van 7 op 24 meter met grote glaspartijen. Er zijn bijvoorbeeld ook twee 'private rooms' waar telkens achttien en veertien mensen kunnen tafelen. Aansluitend is buiten, op het terras, nog eens plaats voor zo'n 200 gasten. Boven richten we een nieuwe verdieping in, van waaruit je ook een mooi zicht hebt over de luchthavensite. Runway 26-08, een verwijzing naar de coördinaten van de landingsbaan, is een publiek toegankelijk restaurant, waar iedereen kan genieten van een lekker hapje en drankje. Je kan de zaal ook huren voor feesten, recepties of vergaderingen."





Benny Proot Het restaurant is momenteel één grote werf.

Catering

Erasmus liet ook een nieuwe keuken aanbouwen van zo'n 7 op 20 meter groot. "Hier zullen uiteraard de maaltijden voor Runway 26-08 worden bereid, maar zullen we ook de catering van de vliegtuigen verzorgen", vervolgen van Welzen en Holman. "Ook de catering voor de nieuwe businessterminal (die begin 2019 klaar moet zijn, red.) wordt van hieruit geregeld. Een realistische schatting is dat we vanuit onze nieuwe keuken zo'n duizend gerechten per dag kunnen bereiden. Dat zal met verse, kwalitatieve producten gebeuren en dagelijks wisselen we van menu. Een link naar de Noordzee is met verse vis en zeevruchten niet ver weg. We willen drempelverlagend werken en iedereen kunnen verwelkomen." Erasmus opende in april 2017 de lounge Horizon in de vernieuwde vertrekhal van de luchthaven. "Daar werken nu zo'n twintig krachten. In Runway 26-08 zullen nog eens 25 man tewerkgesteld worden." Er wordt zowel een Belgische als Nederlandse chef en manager aangesteld. Eén van de leidinggevenden is Bart De Bruycker, bekend van Rotary Ter Streep en Hotel Ter Streep. Erasmus investeert een miljoen euro in het nieuwe project. Met de luchthaven is er een concessieovereenkomst van twintig jaar. "De komst van 26-08 is belangrijk voor de luchthaven én de hele regio. Met Erasmus werken we al succesvol samen in Oostende, maar ook op de luchthaven van Antwerpen", zegt luchthavendirecteur Marcel Buelens.