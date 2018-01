Ruimdiensten maken afgesloten kustbaan zandvrij 19 januari 2018

De ruimdiensten van De Lijn en Agentschap Wegen & Verkeer waren gisteren de hele dag in de weer om de kustbaan en de tramsporen tussen Middelkerke en Oostende vrij te maken. De storm blies opnieuw tonnen zand op de rijbaan en de spoorwegbedding, een terugkerend fenomeen tijdens stormweer. "Onze ruimdiensten waren al sinds donderdagmorgen 3 uur bezig met het ruimen van de sporen. We hadden pendelbussen ter beschikking, maar het tramverkeer kon beurtelings passeren over een spoor. Uiteindelijk viel de hinder mee en in de namiddag waren beide sporen berijdbaar", zegt Inge Debruyne van De Lijn West-Vlaanderen. De kustbaan zelf, de N34, was al sinds woensdagmorgen afgesloten. Bulldozers, kranen en vrachtwagens schepten opnieuw tonnen zand weg. "Wellicht is de kustbaan pas vrijdag om 16 uur terug toegankelijk", reageert Eveline Vandecaetsbeek van Agentschap Wegen & Verkeer. (BBO)