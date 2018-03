Rook door mazoutbrander 05 maart 2018

02u33 0

In een woning in de Schermplantenstraat is zaterdagavond rond 19 uur flink wat rook ontstaan. De brandweer stelde vast dat een defect aan de mazoutbrander aan de oorzaak lag. De brandweerlieden verluchtten alle ruimtes. De schade bleef beperkt. (SDVO)