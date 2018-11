Ronny Swiggers op twee na beste quizzer van Europa 14 november 2018

02u22 0 Oostende Knappe prestatie van Oostendenaar Ronny Swiggers (57): hij heeft op het Europees kampioenschap quizzen in Venetië de derde plaats behaald tijdens de individuele competitie.

Met de landencompetitie strandde België op de tweede plaats, nog maar eens. "Het is zeker al de tiende keer dat we tweede eindigen. Meestal moeten we tegen Engeland spelen, maar dat zijn echt straffe quizzers. Toen zij dit keer al vroeger uitgeschakeld waren, hadden we eindelijk een kans om te winnen. Maar de Noren waren gewoon te sterk. Het is al van 2008 geleden dat we nog eens eerste waren", vertelt Ronny Swiggers, die als aankoper werkt bij Total. Lang staat hij weliswaar niet stil bij de ontgoocheling. "Je kan daarmee het resultaat toch niet veranderen." Ronny quizt al sinds zijn 16de. "Ik begon op een lokaal niveau in Mechelen en sinds 2000 zijn er ook internationale kampioenschappen. Ik trek elk weekend naar één of twee quizzen. België heeft als enige land ter wereld echt een enorm divers aanbod. Die grote variatie tussen makkelijkere en echt moeilijke quizavonden maakt het leuk." In juni werd Ronny nog vijfde op het wereldkampioenschap. Hij wil evenwel niet horen dat hij 'studeert' voor zo'n quiz. "Studeren doe je om dokter te worden. Ik spreek over trainen. Je moet wel voortdurend 'mee' zijn als je wil meedraaien. Ik schrijf veel op en herhaal die notities dan regelmatig. Wat mij interesseert, is het bijleren en het is geestig dat je zaken weet die andere niet weten. Daarnaast speelt de competitie mee, maar het blijft toch vooral een sociaal gebeuren." (LBB)