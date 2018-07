Romazigeuners strijken neer in Oostende 100-TAL WOONWAGENS ZONDER TOESTEMMING OP VELD NAAST LUCHTHAVEN BART BOTERMAN

24 juli 2018

02u31 0 Oostende Een groep Romazigeuners met een honderdtal woonwagens is zondagavond zonder toestemming neergestreken op een akker in de Rolbaanstraat, vlak naast de luchthaven. "De zigeuners krijgen drie dagen de tijd om hun reis verder te zetten. Anders grijpen we in", zegt korpschef Philip Caestecker.

Het was zondagavond rond 18 uur toen plots een heuse karavaan woonwagens stond aan te schuiven aan een akker in de Rolbaanstraat, net naast het domein van de luchthaven. "In een half uur tijd stond bijna het hele terrein vol. De overkomst zag er goed georganiseerd uit", zegt een buurtbewoner. De politie werd ingelicht, maar die kon weinig doen gezien de akker grotendeels was ingenomen.





"Onze ploegen gingen ter plaatse en blokkeerden de weg, maar het zorgde voor een lange file in de straat. Het is niet eenvoudig om een grote groep zigeuners aan te manen om te vertrekken. Die mensen hebben een heel ander idee over grondbezit en verblijf. Door de verkeerschaos werd besloten de aanschuivende woonwagens door te laten op het terrein. Alle nummerplaten en identiteiten werden genoteerd", aldus de korpschef.





Het was toen nog niet duidelijk of de zigeuners toestemming hadden. Het grasland naast de luchthaven is eigendom van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). "Maar de WVI is met verlof en totaal onbereikbaar", zegt Caestecker. Het lijkt erop dat de Romazigeuners een goed gevoel voor timing hebben.





Afvalcontainers

Waarnemend burgemeester Jean Vandecasteele (sp.a) (Johan Vande Lanotte (sp.a) is met vakantie, red.) gaf voorlopig toestemming voor een verblijf van maximaal drie dagen. Voor alle communicatie verwijst hij naar de korpschef. "We volgen de situatie dagelijks op. We proberen de groep op een menselijke manier aan te manen om te vertrekken. Doen ze dat na drie dagen niet, zullen we moeten ingrijpen. Maar zo ver is het nog lang niet. Intussen liet de stad afvalcontainers en sanitair aanrukken om er geen afvalprobleem te creëren", aldus de korpschef.





De overkomst de woonwagenbewoners zorgt in elk geval voor onrust bij omwonenden en bedrijven. Chris Schoutteet van CGS Car Cleaning langs de Torhoutsesteenweg diende klacht in. "Omdat ze zondagavond massaal water kwamen tappen in onze onbemande carwash en hun vuilnis uit hun bestelwagens gooiden. Maar na bemiddeling met de politie zijn de zigeuners met een vergoeding gekomen", getuigt Schoutteet. Philip Caestecker roept op om aangifte te doen als er zich problemen voordoen.