Rolstoelgebruiker gewond bij aanrijding 20 augustus 2018

In de Karel Janssenslaan in Oostende is zaterdag rond 11 uur een gebruiker van een elektrische rolstoel gewond geraakt. Een 58-jarige vrouw reed met de auto op het Leopold I-plein en wilde de Karel Janssenslaan inslaan. Ze merkte een 54-jarige Oostendenaar in een elektrische rolstoel niet op en er volgde een aanrijding. De rolstoelgebruiker kwam ten val en raakte lichtgewond. (BBO)