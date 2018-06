Roemenen veroordeeld voor 41 diefstallen op kusttram 26 juni 2018

Drie Roemenen zijn veroordeeld voor 41 gauwdiefstallen op de kusttram. Van augustus tot november vorig jaar sloeg de bende toe in de buurt van Oostende, maar ook in Nieuwpoort, Blankenberge, Westende en Middelkerke. Meestal hadden ze het op bejaarde vrouwen gemunt. Op 26 oktober herkende een alerte medewerker van De Lijn het drietal van eerdere feiten. De politie snelde ter plaatse en kon hen op heterdaad betrappen. Sindsdien zitten Laurentiu N. (37), Costel N. (33) en Andrei S. (34) in de gevangenis. Hun advocaten vroegen de rechter vorige maand om milde straffen, maar de rechter was toen al niet geneigd om daarop in te gaan. "Ze kozen kwetsbare vrouwen uit en dan zou ik medelijden moeten hebben?", zei de rechter toen. Ze gaf de drie Roemeense dieven gisterenmorgen dan ook celstraffen van drie jaar, dertig maanden en veertig maanden. Drie slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden, kregen in totaal ongeveer 1.000 euro schadevergoeding. (SDVO)