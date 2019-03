Roemenen die 40 keer stalen bij Okay krijgen tot 37 maanden cel JHM

28 maart 2019

14u46 1 Oostende Een zeskoppige Roemeense dievenbende is veroordeeld omdat ze in gans Vlaanderen liefst 40 keer toesloegen in een filiaal van vooral Okay en ook bij Colruyt.

De dieven hadden het telkens op kleine goederen gemunt die ze makkelijk konden verkopen en waarvoor ze zelfs een verkoopscircuit hadden opgezet. Het gaat om grote hoeveelheden champagne, tabak, tandenborstels, scheermesjes en… condooms. Ze maakten gebruik van speciale jassen en tassen waarin aluminiumfolie was aangebracht om zo de diefstaldetectoren te omzeilen. De dieven werden echter meermaals op camera betrapt. Ze sloegen vooral toe in West-Vlaanderen: onder meer de filialen van Oostende, Bredene, Koekelare, Ichtegem, Kortemark, Zedelgem en Loppem kregen ongewenst bezoek. Ook in Peer, Leopoldsburg en Houthalen-Helchteren sloegen ze toe. Ze pleegden ook enkele feiten bij Lidl en Albert Heijn. Het kopstuk van de bende, een Roemeense vrouw, kreeg bij verstek de zwaarste straf: 37 maanden cel, 3.200 euro en de onmiddellijke aanhouding. Zij was bij alle feiten aanwezig. De andere leden kregen, naargelang bij hoeveel feiten ze betrokken waren, tussen de 1 jaar cel en 800 euro boete en 3 jaar cel en 2.400 euro boete.