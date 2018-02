Roemeense pooier riskeert 30 maanden cel voor uitbuiting 22 februari 2018

Een 30-jarige Roemeen uit Oostende riskeert 30 maanden cel voor de uitbuiting van zijn vriendin.





Het onderzoek ging in juli vorig jaar van start na een controle van de vitrines in 't Hazegras. Een prostituee, die later de vriendin van Daniel T. bleek te zijn, was er aan het werk zonder identiteitskaart. De speurders ontdekten dat T. zijn vriendin ook aanbood op de website Redlights en in de Obar in Sint-Martens-Latem. "Het slachtoffer voelde zich de geldmachine van haar vriend", sprak de procureur. "Hij ging met de opbrengsten naar het casino of bezocht andere bordelen." De Roemeen ontkent dat hij een pooier is en vraagt de vrijspraak. Vonnis op 7 maart. (SDVO)