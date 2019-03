Roemeense fietsendief gooit zich al huilend voor de rechter als hij straf hoort: 37 maanden cel JHM

19 maart 2019

13u14 1 Oostende Een 36-jarige Roemeense dief die in Brussel woont, heeft dinsdagochtend voor tumult gezorgd in de rechtbank van Brugge. Toen hij hoorde dat hij 37 maanden cel kreeg, gooide hij zich schreeuwend op de grond vlak voor de rechter. Ook zijn vrouw en kinderen begonnen te huilen en moesten naar buiten gebracht worden.

De man stond er samen met een kompaan terecht omdat hij 30 fietsen stal in Oostende. Vlak voor de zomer van 2018 werd Oostende geteisterd door een plaag van fietsdiefstallen. De dieven knipten met een tang het slot door en gingen er zo met de fietsen vandoor. Veel van die fietsen werden gestolen in de stalling van het zwembad van Oostende. Toen de politie de camerabeelden bekeek, kwamen de twee verdachten gauw in hun vizier. De twee konden ingerekend worden.Bleek dat ze telkens wachtten tot ze genoeg fietsen hadden om dan met een bestelwagen naar Brussel te rijden en de fietsen daar te verkopen. De 36-jarige Roemeen kreeg nu 37 maanden cel, zijn 29-jarige kompaan kreeg 3 jaar cel. Slechts drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Zij krijgen samen 4.953 euro terug.