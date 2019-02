Roemeens duo steelt 30-tal fietsen in Oostende om “gezin te kunnen onderhouden” JHM

19 februari 2019

14u37 0 Oostende Twee Roemeense mannen riskeren elk 3 jaar omdat ze een dertigtal fietsen pikten, bijna allemaal in Oostende. Die fietsen verkochten ze door op de zwarte markt in Brussel. Dat deden ze naar eigen zeggen om een goeie reden. “Ik kon ergens vast beginnen werken, maar moest nog twee maanden overbruggen. In tussentijd moest ik wel mijn gezin onderhouden, dus ging ik stelen”, sprak Ionel N.

Vlak voor de zomer van 2018 werd Oostende geteisterd door een echte plaag van fietsdiefstallen. Sinds begin juni verdwenen er om de haverklap fietsen. Daarbij werd niet zelden een dure elektrische fiets of een plooifiets gestolen. Die waren nochtans allemaal slotvast achtergelaten, maar de dieven knipten met een tang het slot door en gingen er zo met de tweewieler vandoor. Veel van die fietsen werden gestolen in de stalling van het zwembad van Oostende. Toen de politie de camerabeelden bekeek kwamen de twee verdachten gauw in het vizier. Het gaat om de 36-jarige Roemeen Ionel N., die al 10 jaar in Brussel woont, en zijn 29-jarige vriend Augustin F., die nog in zijn thuisland woont. “De verdachten waren gekend bij de politie en op 29 juni merkte een alerte agent hen op. Ze waren alweer met een tang op pad. Hun handelswijze was telkens dezelfde: ze knipten de sloten door. Daarna gingen ze weer eventjes weg om vervolgens terug te keren en met de vrijgemaakte fietsen weg te rijden. Die fietsen verzamelden ze en namen ze mee in een bestelbusje naar Brussel. Daar werden de fietsen doorverkocht op de zwarte markt. Het gaat hier om een erg professioneel duo, want de zenders in de elektrische fietsen tapeten ze bijvoorbeeld af met aluminiumtape. Ik vorder 3 jaar cel.”

“Zomer overbruggen”

De twee ontkenden de diefstallen niet, maar vooral Ionel N., die eerder al 7 maal veroordeeld werd voor diefstallen, liet een opmerkelijke verklaring optekenen: “Ik kon op 20 augustus vast in dienst beginnen bij een bedrijf in Brussel”, sprak hij. “Maar dan nog moest ik de zomermaanden zien te overbruggen en mijn gezin kunnen onderhouden. Daarom ging ik stelen. Mijn dochter heeft ook psychologische steun nodig na een eerder verkeersongeval en dat kost allemaal veel geld.” Het gezin van de man was zelfs overgekomen vanuit Brussel om te komen luisteren. In de zaal begon de 11-jarige dochter van de man samen met de mama te huilen. Vier slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en eisten, naargelang de waarde van de gestolen fiets, tussen de 449 en 3.000 euro terug. Vonnis op 19 maart.