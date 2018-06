Roekeloze BMW-rijder onderschept 04 juni 2018

De politie moest zaterdagavond tussenbeide komen in de Stuiverstraat in Oostende waar een 19-jarige jongeman uit Oostende roekeloos rondreed met zijn BMW. Even voor middernacht zag de politie dat hij aan hoge snelheid zigzaggend rondreed in de straat. Daarbij bracht hij ook andere weggebruikers in gevaar. De politie zette hem aan de kant voor een controle. Hij kreeg een aantal PV's mee naar huis. (JHM)