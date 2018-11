Robot Zora helpt leerlingen programmeren 08 november 2018

02u21 1 Oostende De stad heeft gisteren op twaalf Oostendse middelbare scholen een robot afgeleverd. De scholen mogen Zora gebruiken om hun leerlingen te leren programmeren.

"We zaten een jaar geleden samen om na te denken over wat we konden doen met technologie en hoe we jongeren konden leren programmeren. Nu heeft de stad twaalf robots aangekocht om ze ter beschikking te stellen van de scholen. De robot op zich is niet het belangrijkste, wel het programmeerplatform dat er achter zit. We willen de jongeren klaarstomen voor de toekomst", licht schepen van Digitalisering Kurt Claeys (Open VLD) toe. "We koppelen er ook een scholenwedstrijd aan. De scholen worden uitgedaagd om innovatieve toepassingen uit te werken. Er zal een wedstrijd zijn op de twee niveaus van programmeren met als gezamenlijk thema 'gaming met de stad'."





De leerkrachten krijgen ook de nodige opleiding om te programmeren via het Oostendse bedrijf Zorabots, dat de humanoïde robots leverde. Daar zijn ze blij met de investering. "Robotica wordt al langer aangewezen als een van de grootste revoluties in de toekomst, maar de markt is nog niet opengebroken. We bewapenen de jongeren nu voor die toekomst", zegt Fabrice Goffin. (LBB)