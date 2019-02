Rijzende bluesster geeft akoestische sessie in Compact Center Timmy Van Assche

22 februari 2019

18u03 0 Oostende Op donderdag 28 februari pakt platenzaak Compact Center uit met een nieuwe, gratis akoestische sessie. De Canadese Samantha Martin komt naar de winkel en geeft diezelfde avond een optreden in café Manuscript.

Compact Center, de enige platenzaak van Oostende in de Vindictivelaan 10, kreeg de afgelopen jaren onder meer Piv Huvluv, The Van Jets, The Delta Saints en The Marcus King Band over de vloer. En nu komt weer een beloftevolle naam op bezoek: Samantha Martin. “Fans van Amy Winehouse, Sharon Jones of Aretha Franklin zullen hier zeker van genieten”, laat zaakvoerder Yves Deckmyn weten. “Martin komt hier haar nieuwste plaat ‘Run to me’ voorstellen en laat zich voor de gelegenheid begeleiden door haar gitarist en haar twee vaste achtergrondzangeressen.” Samantha Martin heeft al haar strepen verdiend in de soul- en blueswereld. Zo werd haar nieuwe album al genomineerd voor de Junos-muziekprijzen, de grootste awardshow van Canada, vergelijkbaar met de Grammy’s. Het optreden in de platenwinkel start om 17.15 uur en zal zo’n uurtje duren. De toegang is gratis, maar er wordt wel een gastenlijst aangelegd. Inschrijven kan via 059/80.56.49. Diezelfde donderdag staat Samantha Martin en haar volledige begeleidingsband Delta Sugar op de planken van café Manuscript in de Langestraat. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de deur. Het optreden hier start om 21 uur.