Rijverbod voor sterspeler BCO 27 april 2018

De Brugse politierechter heeft basketballer Dusan Djordjevic (35) veroordeeld voor het negeren van een rood licht in Oostende.





De publiekslieveling van BC Oostende werd in april vorig jaar betrapt en moest zich daarvoor verantwoorden. De politie dacht aanvankelijk dat Djordjevic ook niet over een geldig rijbewijs beschikte, maar dat bleek een vergissing te zijn. De Servische reus speelt sinds 2011 voor BCO en is dit seizoen op weg naar zijn zevende titel op rij. Volgens supporters is hij de beste speler die ooit voor de club speelde. De politierechter kon geen rekening houden met de sportieve prestaties en veroordeelde Djordjevic tot een boete van 400 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, en acht dagen rijverbod. (MMB)