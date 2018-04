Rijbewijs straatracers ingetrokken BART BOTERMAN

20 april 2018



Een patrouille van de politie kreeg donderdagavond rond 21 uur twee straatracers in het vizier langs de Konterdamkaai in Oostende. Het ging om voertuigen met Poolse nummerplaten die hoge snelheden haalden. De politie kon hen staande houden. Het parket besliste hun rijbewijs meteen voor 15 dagen in te trekken.