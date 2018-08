Rijbewijs kwijt 27 augustus 2018

Een 24-jarige bestuurder uit Oostende is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt, nadat hij zaterdagnacht omstreeks 4.30 uur in de Christinastraat in Oostende dronken werd geklist achter het stuur van z'n wagen. De man kreeg ook een proces-verbaal mee naar huis. (SDVO)