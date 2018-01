Rijbewijs ingetrokken 02u27 0

De politie heeft vrijdagavond om 23.15 uur een bestuurder een verbodsbord zien negeren en over de busstrook zien rijden in de Vindictivelaan in Oostende. De agenten zetten de 28-jarige bestuurder uit La Louvière langs de kant en onderwierpen hem aan een ademtest. Die bleek positief, waarop het rijbewijs van de Waal voor 15 dagen werd ingetrokken. (SDVO)