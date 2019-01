Revi Food kent sterke groei en krijgt steun vanuit Vlaanderen en Europa Leen Belpaeme

16 januari 2019

08u51 0 Oostende Het bedrijf Revi Food zal de meeste mensen niet onmiddellijk veel zeggen, maar het bedrijf in de Vismijnlaan in Oostende werkt al enkele jaren aan een sterke groei en is één van de grootste visverwende bedrijven in Oostende. Twee jaar geleden breidde het bedrijf al hun productieruimte uit voor warme visbereidingen en binnenkort breidt het bedrijf opnieuw uit. Ze kregen bovendien Vlaamse en Europese steun toegekend voor innovatieve visverwerking.

Revi Food investeerde 1,5 miljoen in een nieuwe productieruimte met bijhorende machines en apparatuur voor warme visbereidingen. Het bedrijf, dat sinds 1992 in de vismijnlaan is gevestigd, kent momenteel een sterke groei. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, verleent nu ook een subsidie van 500.000 euro aan het bedrijf voor het bevorderen van innovatieve visverwerking. Dit project kadert in het Europees Programma voor Maritieme Zaken en Visserij. Europa en Vlaanderen dragen elk 250.000 euro bij. Revi Food verwerkt verse vis tot kwaliteitsvolle verse en diepgevroren kant- en klare maaltijden en componenten. Door de voortdurende groei van het Oostendse bedrijf ontstond er nood aan een nieuwe productieruimte met bijhorende machines en apparatuur voor warme visbereidingen. Een nieuwe diepvriescel met betere koeling en meer isolatie verhoogt op een duurzame wijze de invriescapaciteit. Revi Food deed hiervoor een investering van 1,5 miljoen euro. “Een belangrijke trend binnen de visverwerkende sector is het aanbieden van kant- en klare producten om het de consument gemakkelijk te maken. Revi Food verhoogt met deze investeringen de duurzame verwerking van producten uit onze visveilingen en gaat hiermee in op een vraag om zoveel als mogelijk lokale vis aan te kopen”, licht Vlaams minister Joke Schauvliege de subsidie toe.

Revi Food is een low profile bedrijf. “We werken voornamelijk achter de schermen, maar behoren wel tot de top in onze sector. We zullen, mede door deze subsidie, binnenkort opnieuw belangrijke investeringen doen en uitbreiden met ondermeer nieuwe verpakkingslijnen. We hebben voornamelijk klanten in de retail van Lidl tot Delhaize in België, maar ook in Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Daarnaast leveren we ook voor cateringbedrijven en groothandel. We werken daarbij zoveel mogelijk met lokaal gevangen vis dat hier aangeland wordt. Er is daar ook steeds meer vraag naar”, licht zaakvoerder Wim Quinot toe.

Revi Food kent op vandaag een sterke groei. Het bedrijf haalde in 2016 een omzet van meer dan 7 miljoen euro, in 2018 was dit al 10 miljoen euro. Vandaag stelt Revi Food ongeveer 33 mensen tewerk. In 2015 waren dat er nog maar 16. Met het oog op de verdere groei, verwacht men dat dit in de toekomst nog zal toenemen. In 2019 wordt alvast een omzetstijging verwacht naar 12 miljoen euro. De verwachte groei ligt momenteel rond de 15 procent. Jaarlijks lopen zo’n 2,5 miljoen kroketten van de band, 1,5 miljoen verse maaltijden of maaltijdcomponenten. Daarvoor wordt meer dan 300 ton vis verwerkt.