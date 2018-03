Reuzenwulk in Oostende, verzonken roer in Middelkerke 24 maart 2018

De start van Beaufort komt steeds dichterbij. Nu al worden er overal kunstwerken geplaatst. In Oostende staat er sinds gisteren een reuzenwulk, in Middelkerke een verzonken roer van een boot.





De reusachtige 'wullok' werd gisteren op het einde van de Westelijke strekdam gezet. Wie vanop het Zeeheldenplein naar zee kijkt, ziet het bronzen beeld als een kleine schelp, maar in werkelijkheid is het zo'n 4 meter hoog en 2,5 meter breed. Kunstenaar Stief DeSmet bleef trouw aan de natuurlijke vorm. 'Monument for a Wullok' is een monument voor de kracht van de zee, en de geheimen die ze niet prijsgeeft. Er zit geen beschermlaag op het werk, waardoor de oxidatie haar werk zal doen en de wullok volgens DeSmet zal opgaan in de omgeving. Je kan zelfs in de wilk stappen. In Middelkerke is The Navigator Monument ook al geplaatst. Het werk is van de hand van Simon Dybbroe Moller en is gebaseerd op het logo van Netscape Navigator, de voormalige zoekmachine. (LBB)