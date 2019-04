RESTOREVIEW. Runway 26=08: Klassiek, lekker én uitzicht op de landingsbaan (3/5) Redactie

10 april 2019

11u26 0 Oostende Een goede lunch moet niet enkel lekker zijn, maar ook aanspreken . We nemen de proef op de som in Restaurant Runway 26=08 in Oostende.

Pluspunten zijn alvast de vlotte bereikbaarheid, net buiten de stad, en de gemakkelijke parking, veel tijd verlies je dus niet. Het is een erg ruime zaak met natuurlijk als absolute troef het uitzicht op de landingsbaan van de luchthaven in Oostende. Heel veel beweging is er niet, maar het is een aangenaam kader om in te vertoeven. De zaak bestaat nog niet zo lang en werd knap ingericht met een warm interieur. Door de bar in het midden, die de ruimte wat breekt, heb je nooit het gevoel dat het écht druk is. We worden onmiddellijk vriendelijk verwelkomd en we mogen zelf een plaats kiezen. Zodra het weer meezit, kan je op het terras plaatsnemen, wat een bijzonder grote meerwaarde is. Er is een lunchmenu dat er niet alleen lekker uitziet, maar dat ook goed meevalt qua prijs. Voor 27,5 euro krijg je hier elke week een ander lunchmenu, met voorgerecht, hoofdgerecht en koffie of thee.

Het lunchmenu biedt deze week roergebakken scampi met look en Mechelse asperges als voorgerecht. Het smaakt heerlijk en smelt letterlijk in de mond. We proeven ook de gerookte Noorse zalm en rivierkreeftstaartjes, aardappelsalade en kruidenolie (15,5 euro). De combinatie werkt goed en vormt een luchtige maar smaakvolle starter. Het hoofdgerecht is een gebraden varkensmedaillon, truffelpuree en voorjaarsgroenten. De varkensmedaillon is lekker mals, goed gekruid en bijzonder lekker. Het is wel geen bijzonder grote portie. De bediening is vriendelijk. Enige minpunt is dat het wat lang duurde vooraleer de borden werden afgeruimd.

Het restaurant is elke dag geopend van 11 tot 24 uur en de keuken is open tussen 11 en 22 uur.

NIEUWPOORTSESTEENWEG 945

8400 OOSTENDE BELGIË

INFO@RUNWAY2608.BE

059 442 199

Comfort: 8/10

Eten: 7/10

Bediening: 9/10

3 sterren