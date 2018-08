Restauratie halfportaalkraan start 08 augustus 2018

Al voor de zomer zijn de voorbereidende werken gestart voor de afbraak van de halfportaalkraan achter Hangaar I. Er werd een stelling geplaatst rond de kraan. Dit onder het toeziend oog van het architectenbureau AVAPartners architects & planners en het Agentschap Onroerend Erfgoed. "Er mag bij het opruimen en demonteren van de kraan uiteraard geen enkel waardevol stuk industrieel erfgoed verloren gaan", vertelt schepen Martine Lesaffre (Open Vld). Deze week starten de afbraakwerken.





De firma Ketels werkhuizen van Gent zal in onderaanneming van de THV Vandendorpe A nv - Van Laere nv de kraan in 3 à 4 delen demonteren en transporteren via boot naar Gent. Daar zal de kraan dan volledig worden hersteld. Tijdens de restauratie zal worden nagegaan welke delen van de kraan terug kunnen werken zoals vroeger. "Het is de bedoeling om de kraan opnieuw in zijn oorspronkelijke staat te herstellen", aldus Lesaffre. Na herstel wordt de kraan teruggebracht naar zijn plaats aan Hangaar 1 en terug gemonteerd. De werken dienen tegen het kerstverlof 2018 klaar te zijn. De halfportaalkraan werd in 1981 als industrieel erfgoed beschermd.





De restauratiewerken kosten 563.851,84 euro en zullen door AGGB worden gefinancierd.





(LBB)