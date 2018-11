Restaurantuitbater krijgt twee jaar exploitatieverbod 22 november 2018

Een 49-jarige ondernemer uit Oostende heeft in de Brugse rechtbank een exploitatieverbod van twee jaar gekregen. Koenraad D. kreeg ook acht 8 maanden cel voor zwartwerk en het niet aangeven van werknemers. De bal ging begin dit jaar aan het rollen na een controle in zijn fitnesszaak City Gym en in zijn restaurant Art Deco. Eén werknemer bleek niet aangegeven. Tussen maart 2016 en februari dit jaar zou D. ook meermaals gesjoemeld hebben. Hij richtte vennootschappen op, maar dumpte ze meteen weer toen er schulden opdoken. Vorig jaar kreeg D. al één jaar cel voor gelijkaardige feiten. De zaak is nog steeds hangende in beroep. Koenraad D. daagde niet op, maar kan later mogelijk nog verzet aantekenen. (SDVO)