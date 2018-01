Restaurant ontruimd door gasgeur 22 januari 2018

Restaurant Cindy en Wong op de Visserskaai in Oostende werd vrijdagavond rond 19 uur een tijd lang ontruimd door een gasgeur in de kelder. Een vijftiental klanten dienden de zaak te verlaten. De brandweer kwam ter plaatse, maar nam geen gas waar. "Bij verder nazicht door Eandis werd er vastgesteld dat er toch mogelijk gas zou ontsnappen, maar dan nog voor de gasmeter binnen. Er werd geboord in het trottoir, maar ook dat bleek vals alarm", zegt Carlo Smits van politiezone Oostende. Het restaurant is uiteindelijk niet meer heropend. (BBO)