Restaurant Marina trekt naar Oosteroever TOPZAAK VERHUIST IN NAJAAR NAAR HENDRIK BAELSKAAI LEEN BELPAEME

12 april 2018

02u48 0 Oostende Ristorante Marina, één van de bekendste restaurants in Oostende, verhuist naar de Oosteroever in het najaar. Het restaurant is al 72 jaar gevestigd op de Albert I Promenade en werd meer dan 40 jaar uitgebaat door Domenico Acquaro. Twee jaar geleden nam dochter Vida de teugels in handen. Die frisse wind blaast de zaak nu richting de Hendrik Baelskaai.

Na Michiel Rabaey komt er nu ook een tweede culinaire topper naar de nieuwe ontwikkeling op de Oosteroever. Ristorante Marina zal verhuizen naar residentie Baelskaai 8 van de Versluys Groep. Voor het restaurant is het nieuwe stap om de zaak verder uit te bouwen. Bart Versluys is dan weer blij dat het toprestaurant de site komt vervoegen. "We hebben fantastische tijden gekend op de Albert I Promenade. Het is een grote stap om te verhuizen, maar het is een logische stap. Ik ben geboren en getogen in de zaak, eerst in Albert I Promenade 2 en sinds 20 jaar op de huidige locatie, maar een verhuis is goed voor de verdere uitbouw van ons restaurant. Ik geloof in de ontwikkeling van dit stadsdeel. We hebben meer mogelijkheden zoals de uitbouw van een zuidgericht terras. Nu krijgen we vaak de opmerking dat mensen niet komen omdat we geen terras hebben. Ook de mobiliteit is een grote troef. Er zijn heel wat parkeerplaatsen tot vlak voor de deur", vertelt Vida Acquaro.





60 zitplaatsen

Het casco van het restaurant is nu klaar en zal in de komende maanden volledig ingericht worden. "We werken voor de inrichting samen met Maarten Makelberge van Studio Mowk. Er komen opnieuw zo'n 60 zitplaatsen, maar we voorzien ook een ruimte voor private dining. Ook ons team zal uitgebreid worden. Nu werken we op een drukke dag al met tien mensen in de zaak."





Bart Versluys is opgetogen met de komst van Marina. "Ik ben ervan overtuigd dat de aanwezigheid van Vida en haar team op de Oosteroever een win-win situatie is voor ons beiden. De nieuwe inwoners en het groeiend aantal bezoekers van dit nieuwe stadsdeel zullen snel hun weg vinden naar Ristorante Marina. We investeren ook een stuk mee zodat de Marina op hetzelfde kwalitatieve niveau kan terugkeren en opnieuw 30 jaar verder kan", aldus de CEO van Versluys Groep. Hij kondigt aan dat er nog onderhandelingen lopen voor andere handel- en horecazaken. "We hebben in het masterplan voor de site al rekening gehouden waar we horeca konden integreren. Alle technische voorzieningen werden al aangelegd. We voorzien bewust horeca in de lagere gebouwen. Het is gemakkelijker om een koker naar het dak te laten lopen als er zes bouwlagen zijn, tegenover een toren met 26 bouwlagen."





De Marina blijft tot de verhuis open op hun huidige locatie aan het Zeeheldenplein.