Restaurant Falstaff deelt bewakingsbeelden na straffe inbraak Bart Boterman

12 februari 2019

18u40 0 Oostende Restaurant Falstaff op het Wapenplein in Oostende heeft op de sociale media bewakingsbeelden verspreid van een inbraak, in de hoop het onderzoek in een stroomversnelling te brengen. De buit bedroeg 1. 000 euro, een iPad, een Macbook en enkele flessen sterke drank. Straffer is echter de manier waarop de inbrekers binnendrongen en de beveiliging uitschakelden.

De inbraak gebeurde in de nacht van dinsdag 29 januari rond 4 uur. “De dieven kwamen binnen via de kelder van een appartementsgebouw naast ons restaurant. Er is namelijk een verbindingsdeur naar onze kelder, die ze openbraken. Ze waren zeker goed voorbereid”, reageert medezaakvoerder Frederic Gregori. De kelderdeur is inmiddels extra beveiligd.

Daarna zetten de daders koers naar de bewakingsinstallatie. “Ik had de bewakingsbeelden eerder willen delen, maar alle kabels werden uitgetrokken en ook de harde schijf is uit de muur gerukt. Het heeft twee weken geduurd vooraleer de bewakingsfirma beelden heeft kunnen herstellen”, aldus Frederic Gregori. Enkel de beelden tot aan het uitschakelen van de apparatuur zijn beschikbaar.

Privacywetgeving

“Op de beelden is een man te zien, al lijkt het erop dat ze met meer waren. Het kan mij niet schelen dat ik de privacywetgeving overtreed door zijn foto te delen op Facebook. Ik wil niet liever dan dat hij klacht indient voor schending voor de privacy. Niemand heeft het recht om in te breken en dat weegt voor mij veel zwaarder door”, gaat Frederic verder. Hij wil naar eigen zeggen het onderzoek van de politie versnellen door de sociale media in te schakelen.

De politie is intussen ook in het bezit van de beelden. Het labo kwam daags na de inbraak sporen opmeten.