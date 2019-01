REPLO hoopt dat nutteloze saga rond luchthaven stopt, Wiloo neemt pas nieuwe stappen “als het realistisch haalbaar is” Leen Belpaeme

20 januari 2019

Oostende De beslissing om terug nachtvluchten toe te laten met een geluidsproductie van toestellen met een QC tussen 12 en 26 op de luchthaven van Oostende wordt bij de voor-en tegenstanders gemengd onthaald.

De voorbije maanden viel de luchthaven door de Raad van State terug op hun oorspronkelijke milieuvergunning waarbij ze enkel minder luide toestellen mochten ontvangen ‘s nachts. Daar werd in het verleden een uitzondering op gegeven, maar de actiegroep Wiloo ging daartegen in beroep en trok later naar de Raad van State toen Vlaams minister Joke Schauvliege het aantal nachtvluchten handhaafde. De Raad van State schorste de beslissing van de minister, maar die laatste maakte vrijdag bekend dat de uitzondering en dus de extra nachtvluchten weer toegelaten zijn. Ze oordeelde dat het beroep dat Wiloo had ingediend ongegrond was. De organisatie blijft weliswaar bij hun standpunt. “Als je ziet dat Maastricht met een volledige nachtsluiting, meer dan 80.000 ton vracht verhandelt en dat Oostende met een open all hours-toestand, net geen 18.000 ton omzet, dan zit er zonder uitzonderingen nog heel wat rek en marge op voor Oostende. Daar zijn geen uitzonderingen voor nodig. Of wij nieuwe stappen ondernemen hangt af van de realistisch haalbare mogelijkheden”, laat voorzitter Marcel Heintjens weten. De voorbije weken hadden de buurtbewoners alvast enkele rustigere nachten zonder wakker te worden. “Dat horen we tenminste uit heel wat reacties van de mensen in de omgeving van de luchthaven”, zegt Wiloo nog. REPLO vzw, de vereniging die de belangen van de luchthaven behartigt is dan weer opgelucht en hoopt dat hiermee een einde gekomen is aan de langdurige en nutteloze saga met dure procedures en economische belemmeringen, waarbij alleen de advocaten er goed bij gevaren hebben.