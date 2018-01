Renovatie watertoren is voor eind dit jaar 30 januari 2018

02u33 0 Oostende In het najaar zouden de werken moeten starten voor de renovatie van de oude watertoren in Oostende.

De toren ligt er al jaren verlaten bij aan de rand van het Maria Hendrikapark, maar de stad wil er nu graag een klimtoren van maken. In maart 2017 kreeg de stad 1,7 miljoen euro subsidies toegekend van de Vlaamse regering om de toren te restaureren.





De volledige kost wordt geraamd op 2,3 miljoen euro. Daar komt nog eens 180.000 euro bij om de toren te voorzien met de nodige klimuitrusting.





"Het oorspronkelijke dossier werd al in 2012 opgestart, maar daarna was het vijf jaar wachten op de subsidiebelofte. We zijn nu volop bezig met het dossier. In februari zitten we nog samen met de klimverenigingen om de technische invulling te bespreken.





In maart zullen we de bouwvergunning indienen. Parallel wordt het bestek opgemaakt en aanbesteed, dus de werken zouden in principe in september kunnen starten. De klimtoren kan dan eind 2019 in gebruik genomen worden", vertelt schepen Arne Deblauwe (sp.a)





(LBB)