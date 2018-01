Renovatie gevel moet luchthaven frisse uitstraling geven 26 januari 2018

02u57 0 Oostende De renovatie van de gevel van het luchthavengebouw is volop bezig. De directie hoopt de werken tegen eind volgende maand achter de rug te hebben.

"De voorgevel was al langer met betonrot besmet", duidt CEO Marcel Buelens.





"Het was dan ook hoognodig dat we alles in een fris, nieuw jasje stopten. Het was zelfs zo erg dat als we luchtvaartmaatschappijen ontvingen voor een gesprek en een rondleiding, we die afspraken steeds 's winters in de namiddag planden. Dan is het namelijk donker. Als luchthaven leveren we prima werk en dat moet je ook kunnen laten zien." De kostprijs voor de renovatie bedraagt 130.000 euro. Tegen het nieuwe vakantieseizoen moet ook een nieuwe 'family room' klaar zijn. Daar kunnen families met kinderen na het inchecken op hun vlucht wachten. In 2017 verwelkomde de internationale luchthaven van Oostende ruim 365.000 passagiers. (TVA)