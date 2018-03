Relletje over Facebookpost burgemeester over zwembad 28 maart 2018

Het Oostendse raadslid Björn Anseeuw (N-VA) heeft tijdens de gemeenteraad een opvallende interpellatie gehouden over het misbruik van communicatiemiddelen van de stad door sommige leden van het schepencollege.





Het bleek te gaan over de verspreiding van een filmpje op Facebook over het nieuwe zwembad, op 15 maart. Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) laadde het filmpje de dag van de aankondiging als eerste op.





Zijn Facebookpost kreeg daardoor enorm veel respons. De stadsdiensten zetten het filmpje pas een dag later op de officiële socialemediakanalen van de stad. Dit bericht bereikte daardoor veel minder mensen. Anseeuw vindt het niet kunnen dat de burgemeester zo persoonlijk voordeel haalde uit officiële communicatie van de stad. "Op die manier gebruikt de burgemeester stadscommunicatie om zijn eigen pagina te promoten", zegt Anseeuw. Vande Lanotte zelf zag geen graten in zijn actie. "Normaal gezien moet de stad die informatie eveneens verspreiden, en ik ging daar ook van uit." (LBB)