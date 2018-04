Regisseurs Adil en Bilall zetten 'straffe scholen' op hun kop GUDRUN STEEN

25 april 2018

15u41 0

Ook dit jaar gaat radiozender MNM op zoek naar 'de strafste school van Vlaanderen'. Tijdens hun toer door Vlaanderen langs de finalisten stopten presentatoren Tom De Cock en Nora Gharib gisteren bij 't Saam, campus Cardijn, in Diksmuide en bij De Stud!o in Oostende. Het duo had voor de gelegenheid filmmakers Adil El Arbi en Bilall Fallah mee. In Diksmuide waren alle leerlingen gemobiliseerd om indruk te maken op de jury. Tractoren reden over de speelplaats, in de turnzaal was een klauterparcours opgebouwd en leerlingen brachten eigen nummers. Een massadans sloot de interactieve rondleiding af. Ook in Oostende zetten ze hun beste beentje voor. De jury bezoekt in totaal vijftien finalisten. Op 3 mei weten we wie de Strafste School van Vlaanderen is.