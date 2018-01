Reginald Moreels komt op voor CD&V 27 januari 2018

03u30 0

Reginald Moreels (68) komt bij de lokale verkiezingen op voor CD&V in Oostende. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan de lokale verkiezingen in de badstad.





Hij heeft een rijkgevulde carrière als chirurg, maar ook als politicus en medeoprichter van de Belgische afdeling van Artsen Zonder Grenzen, waarvan hij lange tijd de voorzitter was. Hij van 1995 tot 1999 staatssecretaris en later ook minister van Ontwikkelingssamenwerking. Nu nog is hij actief als oorlogschirurg. "Ik moest niet twijfelen over de CD&V, ik ben christen en democraat en er heerst bovendien een warme sfeer in Oostende." Moreels is in Oostende onder meer actief bij Dokters van de wereld en helpt zo migranten en daklozen. Hij ziet verschillende uitdagingen. "Er is veel geïnvesteerd in gebouwen, maar er moet ook geïnvesteerd worden in mensen. Daar kan ik bij helpen." (LBB)